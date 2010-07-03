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08:38

Документы конца XIX века нашли во время реставрации Яузской больницы

город

08:38

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Во время реставрации одного из корпусов городской клинической больницы № 23 имени И. В. Давыдовского, известной также как Яузская больница, обнаружили медицинские рукописные документы конца XIX века, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Бумаги нашли на полу чердака больничного корпуса под слоем керамзита, который в строительстве применяется в качестве утеплителя. Артефакты передали специалистам по реставрации бумаги. Они восстановят и детально изучат найденные документы.

Первая находка – это фрагмент этикетки от пузырька с лекарством. На нем была надпись: Морфий содержащий препарат для подкожного впрыскивания. Для направления в операционный блок". На обратной стороне ярлычка была подпись врача и дата: "Глаголев. 28 октября 1884 года". Вторая находка – лист из книги господина Комарова, где были записаны назначения для пациентов в палатах. Его датируют 1887 годом.

Оба документа интересны тем, что написаны медицинским языком конца XIX века, считает глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов. Также он назвал большой редкостью и удачей найти такие документы, потому что обычно бумажные источники хранятся 50–100 лет с момента их создания.

"Эти же документы более века находились, можно сказать, в экстремальных условиях: в холодном чердачном помещении с постоянным перепадом температур и влажности. При этом документы хорошо сохранились. Примечательно, что они написаны каллиграфическим почерком на качественной бумаге хорошими пером и чернилами", – заявил он.

Яузская больница была основана в 1878 году. Здание изначально было двухэтажным, его построили в конце XVIII века как служебный корпус усадебного комплекса рода Баташевых. Затем усадьбу выкупил Попечительский совет заведений общественного призрения в Москве и открыл на ее базе больницу для чернорабочих. После революции больница, переименованная в Медсантруд, стала ведомственной для Государственного политического управления при НКВД.

Сейчас в больнице полностью отреставрировали чердак. Там заменили стропила, перекрытия и обновили кровлю. Впереди замена инженерных коммуникаций, а также реставрация фасадов и ремонт внутренних помещений.

Ранее сообщалось, что Усадьба Баташевых на Яузской улице станет самым сложным объектом для реставрации в 2019 году. Специалистам предстоит восстановить штукатурку, кирпичную кладку стен, металлические секции ограды, воссоздать покрытия, штукатурный слой, организовать архитектурную подсветку. Завершить работы в главном доме усадьбы рассчитывают в 2021 году.

В состав объекта культурного наследия федерального значения "Городская усадьба Баташева" входят несколько зданий: два боковых флигеля XVIII–XIX веков постройки, главный дом, ограда и ворота, постройки хозяйственного, служебный корпус. Здание возвел в 1796-1802 годах купец Иван Баташев для своего зятя генерала Дмитрия Шепелева. Строительство вел крепостной архитектор Михаил Кисельников по проекту Родиона Казакова (соавтор Кремлевского и Пречистенского дворцов).

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