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08:37

Реставрация усадьбы Баташева начнется летом 2019 года

город благоустройство

08:37

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Усадьба Баташевых на Яузской улице станет самым сложным объектом для реставрации в 2019 году. Об этом ТАСС сообщил руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Специалистам предстоит восстановить штукатурку, кирпичную кладку стен, металлические секции ограды, воссоздать покрытия, штукатурный слой, организовать архитектурную подсветку. Сейчас в историческом здании расположена городская больница №23 имени Давыдовского.

"По усадьбе Баташевых реставрационные работы по главному дому у нас начнутся летом. Хотя больница располагается там последние 100 лет, все равно сложно приспособить, по сути, дворец под медицинскую клинику XXI века. А стоит именно такая задача, такой проект нами согласован и будет реализован", – сказал Емельянов.

Завершить работы в главном доме усадьбы рассчитывают в 2021 году.

В состав объекта культурного наследия федерального значения "Городская усадьба Баташева" входят несколько зданий: два боковых флигеля XVIII–XIX веков постройки, главный дом, ограда и ворота, постройки хозяйственного, служебный корпус. Здание возвел в 1796-1802 годах купец Иван Баташев для своего зятя генерала Дмитрия Шепелева. Строительство вел крепостной архитектор Михаил Кисельников по проекту Родиона Казакова (соавтор Кремлевского и Пречистенского дворцов).

Ранее сообщалось, что около 200 объектов культурного наследия отреставрируют в столице в 2019 года. По словам Алексея Емельянова, в этом году реставрационные работы продолжатся "фактически по всей широкой палитре нашего московского наследия".

В частности, до конца года планируют завершить работы в павильоне "Грот" усадьбы "Кусково", в усадьбе Ростопчина на Большой Лубянке. В мае специалисты приступят к реставрации усадьбы Баташева. Кроме того, продолжатся работы в Политехническом музее и в знаменитом "Доме с атлантами" на Солянке.

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город благоустройство

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