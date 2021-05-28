В центрах "Мои документы" станет доступно семь услуг ЗАГС с 31 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В шести флагманских офисах и 41 районном центре "Мои документы" станут доступны новые услуги органов ЗАГС с 31 мая. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Так, горожане старше 18 лет смогут зарегистрировать брак в неторжественной обстановке. При подаче заявления молодым парам предоставят на выбор 47 точек в центрах госуслуг, где они смогут расписаться. Первые регистрации состоятся в конце июня и начале июля.

Кроме того, среди новых услуг и расторжение брака по совместному заявлению и взаимному согласию, но лишь в том случае, если нет несовершеннолетних детей.

Помимо этого, в офисах "Мои документы" жители столицы смогут получить повторные свидетельства и справки, которые будут составлены сотрудниками органов ЗАГС, а также на несовершеннолетних детей. Еще горожане смогут внести исправления и корректировки в записи актов гражданского состояния.

Еще одна услуга, которая будет доступна с 31 мая в "Моих документах", – "Проставление апостиля на официальных документах органов ЗАГС, составленных в Москве, в подтверждение фактов государственной регистрации актов гражданского состояния или их отсутствия, подлежащих вывозу за пределы Российской Федерации". Она будет необходима тем, кто намерен подтвердить законность документов для использования в других странах.

Также специалисты смогут зарегистрировать смерть или рождение по заявлению юридического лица. Отмечается, что вести прием горожан по всем этим направлениям отделы ЗАГС больше не будут.

Ранее стало известно, что в офисах "Мои документы" теперь доступна консульская легализация документов. Апостиль позволяет подтвердить подлинность официального документа одного государства для признания в другом. Туда включены специальные печати должностного лица, подписи и статусы. Для получения не требуется предварительная запись, услуга предоставляется в течение пяти рабочих дней. За каждый документ будет необходимо заплатить государственную пошлину.