Роспотребнадзор с 1 мая приостановил работу 49 объектов в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве с 1 мая приостановлена работа 49 предприятий из-за несоблюдения профилактических мер в условиях распространения коронавируса, сообщает пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что по решению суда приостановлена работа семи объектов, в 42 случаях применялся временный запрет деятельности.

Чаще приостанавливалась работа магазинов по продаже продуктов питания. Среди других объектов – магазины по продаже непродовольственных товаров, пансионаты, предприятия и другие.

В городе ведется контроль за объектами, представляющими эпидемиологическую опасность. Это объекты транспортной инфраструктуры, торговли, общественного питания, ЖКХ, промышленные предприятия и стройплощадки.

Ранее в столице начали дополнительно обрабатывать дезинфицирующими веществами наземный транспорт столицы. Салоны автобусов, электробусов, троллейбусов и трамваев обрабатывают мобильные бригады дезинфекторов на 178 конечных станциях маршрутов.