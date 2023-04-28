Столичные предприятия увеличили выпуск лифтов почти на 40% за первые два месяца 2023 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В период с января по февраль 2023 года московские предприятия увеличили выпуск лифтов почти на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сейчас производства изготавливают до 1,3 тысячи штук оборудования, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"За первые два месяца этого года московские заводы нарастили производство лифтов на 39,5% по сравнению с январем – февралем 2022 года. В городе созданием грузовых и пассажирских лифтов занимаются четыре компании", – рассказал он.

Ефимов подчеркнул, что на данный момент перед производителями стоит важная задача по замещению продукции от тех производителей и поставщиков, которые покинули отечественный рынок.

Отмечается, что в столице изготавливаются современные лифты со встроенным управлением с телефона при помощи функции Bluetooth или RFID-карт.

Предприятия также налаживают и развивают выпуск высокоскоростных лифтов. Вся продукция устанавливается в жилых домах или нежилых объектах как внутри города, так и в ряде регионов страны и за ее пределами.

"Город активно поддерживает отрасль. В этом году Москва присвоила статус промышленного комплекса предприятию по выпуску лифтов и лифтового оборудования. Еще один производитель получил спецстатус в 2019 году", – отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Получение спецстатусов снижает ставки по налогу, которые выплачивают производства, а также на прибыль, имущество и аренду. Таким образом, Москва оказывает помощь предприятиям и позволяет им распределять дополнительные средства на собственное развитие, подчеркнул он.

Ранее Сергей Собянин сообщал, что московский завод по производству лифтов "МЭЛ" присвоили статус промышленного комплекса. Завод выпускает до 2,5 тысячи лифтов в год, однако в следующем году он планирует увеличить этот показатель на 60%.



Собянин присвоил статус промкомплекса московскому заводу по производству лифтов