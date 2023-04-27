Банкоматы столичного производства появились в нескольких точках Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Один из крупнейших российских банков приступил к пилотной эксплуатации банкоматов с функцией рециркуляции наличных московского производителя "САГА". В городе уже установили пять устройств. Об этом рассказал руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

"Современные банкоматы с функцией рециркуляции наличных, разработанные московской корпорацией, не уступают по характеристикам аналогичному оборудованию иностранных производителей", – цитируют его на портале мэра и правительства Москвы.

Овчинский добавил, что они также смогут взаимодействовать с банкнотами нового образца, имеют повышенные антивандальные характеристики, обладают лучшими параметрами взломостойкости. При этом большой функционал аппарата умещается в его небольших габаритах.

"В апреле банк ВТБ начал опытно-промышленную эксплуатацию пяти пилотных устройств в Московском регионе", – сказал Овчинский.

Отмечается, что разработка была внесена в реестр Минпромторга РФ в прошлом году. В начале 2023 года Центробанк РФ успешно закончил тестирование банкомата. Полученные документы и сертификаты позволят размещать банкоматы во всех финансово-кредитных учреждениях страны.

Генеральный директор компании "САГА" Андрей Жолобов отметил, что банкомат отвечает всем современным требованиям отечественного рынка.

"Надеемся, что теперь наша компания сможет сломать сложившиеся за последние десятилетия стереотипы, что российские банкоматы не могут конкурировать с западными аналогами", – заключил он.

Ранее Овчинский сообщал, что в столице были разработаны инновационные устройства защиты от возгораний. Предприятие "Эколайт" стало первым в РФ, разработавшим и выпустившим подобные датчики. Они направлены на обеспечение пожарной безопасности зданий, людей и их имущества.

