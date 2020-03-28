Движение поездов на Филевской линии метро восстановлено

Фото: ТАСС/Николай Галкин

Движение поездов восстановлено на Филевской линии московского метро. Об этом сообщается в твиттер-аккаунте подземки.

"Движение на Филевской линии восстановлено", – сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что от станции "Киевская" до "Филевского парка" временно не следовали поезда столичного метро. В обратную сторону по Филевской линии подземки составы проезжали, но с увеличенными интервалами.

О причинах неполадок в движении поездов не уточняется. По данным СМИ, сбой произошел из-за перебоев с электричеством.

