Движение поездов на Филевской линии метро восстановлено

Фото: ТАСС/Николай Галкин
Движение поездов восстановлено на Филевской линии московского метро. Об этом сообщается в твиттер-аккаунте подземки.
"Движение на Филевской линии восстановлено", – сообщили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что от станции "Киевская" до "Филевского парка" временно не следовали поезда столичного метро. В обратную сторону по Филевской линии подземки составы проезжали, но с увеличенными интервалами.
О причинах неполадок в движении поездов не уточняется. По данным СМИ, сбой произошел из-за перебоев с электричеством.