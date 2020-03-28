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Москва 24

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Общество

09:50

Дороги и тротуары Москвы промоют специальным шампунем после зимы

город общество безопасность

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичные дороги и тротуары планируют обработать специальным составом впервые после окончания зимы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заммэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

"Масштабная промывка дорог и тротуаров традиционно проводится в конце марта, когда стабильно устанавливаются плюсовые температуры", – напомнил чиновник.

Как заявил Бирюков, данный вид обработки позволяет смыть с асфальта мазутные и масляные пятна, а также несмываемые водой следы от шин. На весну 2020-го запланировано 4 подобных промывки.

Обработка проводится при задействовании коммунальной техники. Труднодоступные места комплексные бригады обрабатывают вручную. Для мойки используется особый шампунь без кислот и щелочей – этот состав безопасен и полностью разлагается в почве.

Ранее сообщалось, что, на фоне распространения коронавируса в Москве, Мосгортранс создал специальные бригады для дезинфекции остановок общественного транспорта. Их будут обрабатывать антисептиками. Всего в дезинфекции задействуют порядка 200 человек.

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