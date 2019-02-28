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09:44

В столичных парках организуют бесплатные курсы самообороны

город безопасность

09:44

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москвичей обучат приемам самообороны и боевым искусствам. Бесплатные курсы организуют в парках столицы весной.

"В моем избирательном округе мы проводим бесплатные тренинги для жителей, которые хотят пройти курсы самообороны с профессиональными инструкторами. Сейчас у нас задействовано шесть площадок в трех районах – Люблино, Капотня, Марьино, – и как только станет тепло, мы планируем выйти на улицу", – цитирует Агентство "Москва" председателя комиссии Мосгордумы по безопасности Инну Святенко.

Проект был запущен осенью прошлого года. Интерес к занятиям проявляют жители столицы от 30 до 80 лет. Депутат рассчитывает, что проект удастся распространить по всему городу.

Ранее сообщалось, что около 10 тысяч горожан присоединились к проекту "Безопасная столица". В проект входят 30 партнерских организаций – спортивные клубы, специалисты в области информационной безопасности, целый ряд медиаресурсов. Целью проекта является содействие в охране общественного порядка, участие в предупреждении правонарушений. Кроме того, активисты проекта занимаются разъяснением норм поведения в общественных местах.

город безопасность

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