28 января, 10:41Город
Около 2 тысяч некапитальных объектов создадут арендаторы городских земель
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Арендаторы земельных участков в столице получили возможность размещать на них 1,9 тысячи временных сооружений с 2019 года, сообщает заммэра Владимир Ефимов.
Он напомнил, что в Москве внедрена упрощенная процедура установки на арендованных у муниципалитета земельных участках контрольно-пропускных и охранных пунктов, ограждений, шлагбаумов, спортивных сооружений и других объектов.
Вопросы по установке этих конструкций обсуждаются на собраниях специальной межведомственной комиссии. В ее состав входят представители различных городских ведомств. За период своей работы комиссия провела 22 заседания.
"Чаще всего арендаторы городских участков обращаются за разрешением на установку контрольно-пропускных пунктов и шлагбаумов – на сегодня согласовано свыше 530 таких объектов", – отметил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.
Так, на территории действующих предприятий было разрешено установить более 460 временных сооружений. Среди них могут быть склады, навесы и другие вспомогательные постройки.
Кроме того, на городских территориях арендаторы получили право использовать 228 площадок для обслуживания зданий, 123 ограждающих конструкции, а также фонтаны, трансформаторные подстанции, аттракционы и другие некапитальные объекты.
Между тем Москва начнет заключать инфраструктурные договоры для строительства социальных объектов в жилых кварталах. Ранее город заключал несколько соглашений для этого.
Благодаря инфраструктурному договору все новые жилые районы будут обеспечены такими необходимыми социальными объектами, как школы, детские сады и поликлиники.
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