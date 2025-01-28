Около 2 тысяч некапитальных объектов создадут арендаторы городских земель

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Арендаторы земельных участков в столице получили возможность размещать на них 1,9 тысячи временных сооружений с 2019 года, сообщает заммэра Владимир Ефимов.

Он напомнил, что в Москве внедрена упрощенная процедура установки на арендованных у муниципалитета земельных участках контрольно-пропускных и охранных пунктов, ограждений, шлагбаумов, спортивных сооружений и других объектов.

Вопросы по установке этих конструкций обсуждаются на собраниях специальной межведомственной комиссии. В ее состав входят представители различных городских ведомств. За период своей работы комиссия провела 22 заседания.

"Чаще всего арендаторы городских участков обращаются за разрешением на установку контрольно-пропускных пунктов и шлагбаумов – на сегодня согласовано свыше 530 таких объектов", – отметил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Так, на территории действующих предприятий было разрешено установить более 460 временных сооружений. Среди них могут быть склады, навесы и другие вспомогательные постройки.

Кроме того, на городских территориях арендаторы получили право использовать 228 площадок для обслуживания зданий, 123 ограждающих конструкции, а также фонтаны, трансформаторные подстанции, аттракционы и другие некапитальные объекты.

Между тем Москва начнет заключать инфраструктурные договоры для строительства социальных объектов в жилых кварталах. Ранее город заключал несколько соглашений для этого.

Благодаря инфраструктурному договору все новые жилые районы будут обеспечены такими необходимыми социальными объектами, как школы, детские сады и поликлиники.