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11:40

Учебный театр ГИТИСа отреставрировали в Москве

город культура

11:40

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Доме Нирнзее, который является первым небоскребом в столице, отреставрировали учебный театр ГИТИСа. За шесть месяцев специалисты демонтировали перегородки, облицовку стен, инженерные коммуникации и подготовили пространство для реставрации, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

В ходе работ обновили кирпичную кладку, очистили поверхности, покрасили карнизы и стены, отреставрировали кессонированные потолки входной группы и своды Монье. Лестницы и колонны тоже привели в порядок.

Во входной зоне обустроили новую билетную кассу и административное помещение, склад декораций отделили от кармана сцены и закрыли противопожарными воротами.

Руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов, чьи слова приводятся в сообщении, рассказал, что в 1920-е дом был почти настоящим американским небоскребом высотой более 40 метров.

"С его крыши открывалась потрясающая панорама Москвы. К тому же самое высокое жилое здание столицы стало одним из очагов общественной жизни. Например, в годы нэпа на крыше можно было посетить ресторан, кинотеатр и висячий сад", – сказал он.

Емельянов отметил, что реставрационные работы контролировало Мосгорнаследие.

Ранее сообщалось, что здания Александровского военного училища на Знаменке, которые сейчас принадлежат Минобороны РФ, признаны выявленным объектом культурного наследия и получили охранный статус.

Статус выявленных объектов культурного наследия предполагает, что любые ремонтные или реставрационные работы в корпусах будут проводиться только под контролем городских властей.

город культура

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