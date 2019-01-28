3D-фасад в стиле оригами украсит новый спорткомплекс в ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Площадь трехэтажного ледового дворца, который планируют построить в Марушкинском поселении, превысит шесть тысяч квадратных метров. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Планировка комплекса предусматривает две ледовые площадки, тренажерные залы и скалодром. Спорткомплекс возведут в архитектурном стиле оригами. Дизайн-утвержден Москомархитектурой. Приступить к строительству собираются в 2019 году.

Фасады сооружения с металлическими стенами напомнят сложенные из бумаги геометрические фигуры или кристаллы льда. А вход в здание украсят полупрозрачные витражи в виде треугольников. "Объемные конструкции обеспечат залам дворца тень в теплое время года", – уточнил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

На первом этаже ледовой арены разместятся основное поле для соревнований и тренировочная площадка. Остальное пространство займут тренажерные залы, тренерские комнаты, душевые и раздевалки. Рядом будут кабинет врача и комната заточки коньков.

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