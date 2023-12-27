Более 45 центров информирования по переселению по реновации создано в Москве в 2023 году

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Специалисты передали под заселение 59 домов по программе реновации в этом году, а также подготовили 46 центров информирования по переселению. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Центры расположены на первых нежилых этажах, они открываются в момент начала заселения и прекращают работу после того, как все жители завершат переезд, уточнил он.

По словам Бочкарева, первые два дня после открытия центры работают с 09:00 до 21:00, а в последующие дни – с понедельника по субботу с 12:00 до 20:00. Ознакомиться со списком всех участков можно на сайте Фонда реновации.

В свою очередь, руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин отметил, что создание центров представляет собой эффективный инструмент налаживания взаимодействия с жителями в процессе переезда. Такой подход помогает ускорению сроков расселения, уточнил он. В настоящее время в 80 столичных районах открыты 175 участков информирования.

"Больше всего их насчитывается в Юго-Восточном административном округе. Около 49 тысяч семей переехали в том числе благодаря работе центров информирования", – добавил Левкин.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что 559 ветхих зданий включили в программу реновации на западе Москвы, в них проживают порядка 105 тысяч человек. Мэр поделился, что по реновации в ЗАО уже построили 35 домов, 31 из них передали под заселение.

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