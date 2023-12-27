Фото: пресс-служба департамента культурного наследия города Москвы

Археологи передадут в фонд Музея Москвы клад серебряных монет XVIII века, который обнаружили в 2022 году во время поисков в районе Китай-города. За год его отреставрировали и описали, передает портал мэра и правительства столицы.

Как уточнил руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов, специалисты нашли 28 серебряных монет в мелких номиналах от пяти до 25 копеек.

"На эти средства москвичу XVIII века можно было безбедно прожить неделю. Но ценны они еще и тем, что на аверсах вычеканены профили трех русских императриц эпохи дворцовых переворотов. На большинстве из них красуются изображения Елизаветы Петровны и Екатерины II, а на одной можно разглядеть Анну Иоанновну", – сказал он.

По словам Емельянова, самая поздняя из монет относится к 1787 году. Эксперты между тем пришли к выводу, что накопления были спрятаны во время царствования Екатерины Великой. В один из периодов монеты с профилями всех трех правительниц были в обороте одновременно.

Археологи очистили находки и сфотографировали их, после чего приступили к реставрации. Монеты долгое время пролежали в грунте. Посредством химических составов эксперты расчистили их поверхность, потом покрыли средствами, защищающими металл.

Специалисты предположили, что такими накоплениями расплатились с кем-то из мастеров, которые участвовали в городском строительстве. Отмечается, что при Екатерине Великой в Москве было возведено множество зданий, которые сегодня считаются объектами культурного наследия.

Археологи города достаточно частно находят нумизматические клады в центре столицы. Так, в 2018–2019 годах на Долгоруковской улице они обнаружили схрон серебряных и медных монет времен Николая II. Кроме того, в ходе археологических исследований на Ильинке в 2022-м археологи нашли 11 монет периода правления Павла I. Находки отреставрировали, их предоставят музейному фонду.

В материале указали, что за более чем 10 лет археологические коллекции Москвы пополнили 100 тысяч находок. Каждый из предметов отражает историю столицы и рассказывает о жизни разных поколений москвичей. Столичный департамент культурного наследия контролирует все исследования на территории города.

Днем ранее Сергей Собянин рассказал, что за очередной сезон поисков археологи Москвы совершили 8 904 индивидуальные находки. Мероприятия проходили на более 600 площадках. В ближайшие месяцы археологам предстоит очистить находки, сделать описания и отреставрировать, уточнил мэр.