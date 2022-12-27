Фото: портал мэра и правительства Москвы

Строительство северного дублера Кутузовского проспекта планируется завершить до конца следующего года. Об этом в интервью Москве 24 сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Цель – к концу 23-го года запустить северный дублер Кутузовского проспекта в эксплуатацию. Уже там <...> возведен мост на "Сити" (в районе "Москва-Сити". – Прим. ред.). <...> Это такой будет колоссальный проект. <...> Коллеги очень плотно, очень активно работают. И мы уверены, что они с этой задачей справятся", – сказал вице-мэр.

По его словам, в настоящий момент строительная готовность дороги оценивается в 55–60%. Сейчас работы идут на всех участках, наиболее сложные из них – те, что расположены вблизи МКАД и Рублевского шоссе и представляют из себя эстакады. С середины дублера, ближе к "Москва-Сити", работы идут преимущественно на земле, однако задачи там стоят не менее сложные.

"По сути, [северный дублер Кутузовского проспекта] очень важная трасса, которая соединит наш деловой центр, "Сити", с выходом <...> на Минскую трассу уже за пределами города. Большой, колоссальный проект, сложный", – добавил глава столичного Стройкомплекса.

Он также отметил, что в данном проекте столичные власти отвечали за освобождение территорий под стройплощадки, перенос коммуникаций, поскольку для инвестора эта задача крайне сложна.

Большое интервью Андрея Бочкарева смотрите сегодня в 17:15 на телеканале Москва 24.

Ранее Бочкарев рассказал, что в 2023 году в Москве планируется построить порядка 100 километров дорог. Только за минувший год было проложено 90 километров дорог, в предстоящем году темпы строительства снижать не планируется.



Северный дублер Кутузовского проспекта планируют запустить в конце 2023 года – Бочкарев

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