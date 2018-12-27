Мемориальную доску летчику-космонавту Гречко открыли в Москве

В столице открыли мемориальную доску летчику-космонавту, дважды Герою Советского Союза Георгию Гречко. Она появилась на фасаде дома № 3 на улице Хованская, где ранее жил космонавт. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорнаследия.
"На открытии присутствовали представители городских властей, коллеги и родственники космонавта, представители ветеранских организаций", – цитирует сообщение ведомства Агентство "Москва".
По словам главы Мосгорнаследия Алексея Емельянова, "космическая тема объединяла целые страны", а космонавты для нескольких поколений стали "героями, символом мужества, примером для подражания". Руководитель ведомства отметил успехи в развитии космической науки, благодаря которым полеты стали "привычным делом" Тем не менее, "очень важно сохранять память о тех, кто были первыми", подчеркнул Емельянов.
Как уточнили в Мосгорнаследии, на мемориальной бронзовой доске представлен барельефный портрет Гречко. Проект реализовали скульптор Константин Чижов и архитектор Александра Дронова.
Георгий Гречко совершил три космических полета общей продолжительностью 134 дня 20 часов 32 минуты. Он также побывал в открытом космосе, где провел 1 час 28 минут. Кроме того, Гречко и Юрий Романенко стали первыми, кто встретил новый 1978 год на орбите. Легендарный космонавт ушел из жизни в 2017 году.
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