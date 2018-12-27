В Южном Бутове планируют открыть новый медицинский центр

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Медицинский центр планируют разместить в здании бывшей АТС, которое находится по адресу: Скобелевская улица, владение 22. Решение о внесении изменений в правила землепользования и застройки, предусматривающее реконструкцию здания, приняла Градостроительно-земельная комиссия под руководством Сергея Собянина.

Планируется, что медицинский центр появится после реконструкции 5-этажного здания. При проведении работ, не будет изменена площадь и внешние габариты здания. Данные изменения рассмотрят на публичных слушаниях.

Ранее сообщалось, что полуподвальное помещение площадью 15,8 квадратных метра в довоенном доме в Малом Левшинском переулке выставлено на торги. Собственника нежилого объекта, который собираются отдать под бизнес-проект, определят с помощью открытого конкурса.

Кроме того, Градостроительно-земельная комиссия решила выставить на торги пять земельных участков для строительства. Речь идет о территориях в ВАО, ТиНАО, СЗАО и ЮАО.