В Южном Бутове планируют открыть новый медицинский центр

Медицинский центр планируют разместить в здании бывшей АТС, которое находится по адресу: Скобелевская улица, владение 22. Решение о внесении изменений в правила землепользования и застройки, предусматривающее реконструкцию здания, приняла Градостроительно-земельная комиссия под руководством Сергея Собянина.
Планируется, что медицинский центр появится после реконструкции 5-этажного здания. При проведении работ, не будет изменена площадь и внешние габариты здания. Данные изменения рассмотрят на публичных слушаниях.
Ранее сообщалось, что полуподвальное помещение площадью 15,8 квадратных метра в довоенном доме в Малом Левшинском переулке выставлено на торги. Собственника нежилого объекта, который собираются отдать под бизнес-проект, определят с помощью открытого конкурса.
Кроме того, Градостроительно-земельная комиссия решила выставить на торги пять земельных участков для строительства. Речь идет о территориях в ВАО, ТиНАО, СЗАО и ЮАО.
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