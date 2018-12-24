Помещение в довоенном доме в центре Москвы отдадут под бизнес-проект

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов
Полуподвальное помещение площадью 15,8 квадратных метра в довоенном доме в Малом Левшинском переулке выставлено на торги. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента по конкурентной политике.
Собственника нежилого объекта, который собираются отдать под бизнес-проект, определят с помощью открытого конкурса.
Здание, о котором идет речь, было спроектировано архитектором Аркадием Лангманом. Это объект культурного наследия. Отмечается, что будущий владелец возьмет на себя обязательства по сохранению приобретенных площадей.
Стартовая стоимость лота составляет 1,2 миллиона рублей. Подать заявки для участия в открытом конкурсе можно до 18 января. Сами торги намечены на 22 января.
В минувший четверг Градостроительно-земельная комиссия решила выставить на торги пять земельных участков для строительства. Речь идет о территориях в ВАО, ТиНАО, СЗАО и ЮАО.
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