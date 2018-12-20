Москва выставит на торги пять земельных участков

Решение о выставлении на торги пяти земельных участков для строительства 20 декабря приняла Градостроительно-земельная комиссия под руководством Сергея Собянина. Речь идет о территориях в ВАО, ТиНАО, СЗАО и ЮАО.
На Большой Косинской улице построят торгово-бытовой объект, площадью составит 1,6 тысячи квадратных метров. Кроме того, на Воронежской улице планируют возвести объект бытового обслуживания, который займет 5,3 тысячи квадратных метров.
Объект гаражного назначения появится на Полесском проезде. Его площадь составит 5,3 тысячи квадратов.
На территории Новой Москвы, согласно решению ГЗК, спроектируют промышленно-складской объект в 39,5 тысячи квадратных метров и торгово-бытовой объект площадью 539 квадратов.
Площадь земельных участков, которые столичные власти выставят на торги, составит от 0,08 до 2,5 гектара.
Ранее ГЗК одобрила строительство гаража с физкультурном-оздоровительным комплексом построят на Мичуринском проспекте. По просьбе местных жителей, комплекс площадью 12,4 тысяч квадратных метров расположится на земельном участке в 0,73 гектара рядом с домом №13, корпуса 1-3.
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