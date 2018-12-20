В Раменках планируется построить гараж с ФОКом

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Гараж с физкультурно-оздоровительным комплексом построят на Мичуринском проспекте.

Решение о внесении изменений в правила землепользования и застройки приняла Градостроительно-земельная комиссия под руководством Сергея Собянина по просьбе местных жителей.

Комплекс площадью 12,4 тысяч квадратных метров расположится на земельном участке в 0,73 гектрара рядом с домом №13, корпуса 1-3.

В случае получения положительного заключения по итогам слушаний земельный участок выставят для реализации на торгах.