Горожане выбрали лучшие площадки фестиваля "Усадьбы Москвы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Горожане выбрали лучшие площадки первого городского фестиваля "Усадьбы Москвы", проходившего в столице с 1 июля по 30 сентября. Голосование провели в проекте "Активный гражданин". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что всего в опросе поучаствовали 190 тысяч человек. Им предложили выбрать самую интересную площадку из 15 вариантов. Победителем стал музей-заповедник "Царицыно", за который свой голос отдали 22% участников.

Во время фестиваля там можно было посмотреть иммерсивные спектакли "Русская готика Баженова" и "Дачное Царицыно", познакомиться с творчеством архитектора Василия Баженова, поиграть в крокет, посетить обзорную экскурсию и лекции, а также побывать на пикнике "Императорская трапеза", напомнили в тексте.

Следом идет музей-заповедник "Коломенское", он получил более 17% голосов. Желающим в нем предлагали посетить литературные чтения и прогуляться по фруктовым садам. Усадьбу Кусково выбрали 15% проголосовавших, 1 июля в ней прошло открытие фестиваля.

Также горожане выбрали мероприятия, которыми нужно дополнить программу фестиваля в будущем. Спектакли получили 29% голосов, встречи с известными людьми – 27%, лекции-концерты – 21%.

Ранее сообщалось, что фестиваль "Усадьбы Москвы" посетили почти 190 тысяч человек. Более половины посетителей оказались москвичами и туристами в возрасте от 27 до 50 лет.

В сентябре гости фестиваля смогли посетить театрализованные экскурсии, познавательные лекции, концерты. Для них подготовили иммерсивные представления, пикники, аудиоспектакли, литературные чтения.

Фестиваль "Усадьбы Москвы" впервые пройдет в столице