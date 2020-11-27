Ряд остановок наземного транспорта переименуют в Москве с 5 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Ряд остановок наземного городского транспорта в столице поменяет названия с 5 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".

Так, остановка "Лицей", на которой останавливаются автобусы № 278 и н9, будет называться "Политехнический колледж". Изменения также произойдут в названиях остановок "Пивоваренный завод" и "Улица Амундсена". Они будут называться "Огородный проезд, 25" и "Метро "Свиблово" соответственно.

Помимо этого, изменения произойдут в названиях остановок "Нововоротниковский переулок" (новое название "Метро "Новослободская"), "Университет путей сообщения" ("Российская открытая академия транспорта") и "АТС ("Улица Вострухина").

Автобусы №646 и 762, следующие по Батайскому проезду в обоих направлениях, с 5 декабря будут останавливаться на остановке с новым названием "Школа Марьино". Название остановки "Железнодорожный проезд" переименуют в "Шарикоподшипниковская улица", а "Сельэнергопроект" – в "Аллея Первой Маевки".

Помимо этого, изменения в названиях остановок произойдут у "Кинотеатр "Киргизия" и "11-я Парковая улица". Они будут называться "Федеративный проспект, 33" и "Нижняя Первомайская улица" соответственно. А остановки "2-й Красковский проезд" и "Святоозерская улица, 14" переименуют в "Красковская улица" и "МФЦ Косино-Ухтомский".

Ранее сообщалось, что транспортно-пересадочный узел возле станции метро "Выхино" обновят. Там появится большой зал, из которого пассажиры смогут сразу попасть в метро, на железнодорожную станцию и к остановке общественного транспорта. Кроме того, появится многоуровневый паркинг, установят широкие лестницы, лифты и пандусы.

