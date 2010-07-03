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12:20

Движение возле стадиона "ВЭБ Арена" перекроют 28 ноября из-за футбола

город транспорт спорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Несколько улиц возле стадиона "ВЭБ Арена" перекроют 28 ноября для движения автомобилей из-за футбольного матча, сообщает информационный центр транспортного комплекса Москвы.

Ограничения будут действовать с 18:55 до 22:25 на следующих участках:

  • проезд Березовой Рощи – от Ходынского бульвара до 4-го Ходынского проезда;
  • улица 3-я Песчаная – от улицы 2-й Песчаной до дома 23, корпуса 5, по улице Новопесчаной;
  • улица 2-я Песчаная (четная сторона) – от улицы Новопесчаной до дома 4;
  • на участке местного проезда – от дома 2 по Ходынскому бульвару до дома 20А по Ходынскому бульвару.

Кроме того, с 00:01 до окончания мероприятия нельзя будет припарковаться на участках:

  • улица Авиаконструктора Микояна в районе дома 2, строения 12;
  • по улице 3-й Песчаной;
  • проезд Березовой Рощи в районе дома 12;
  • 4-й Ходынский проезд – от проезда Березовой Рощи до Ходынского бульвара в каждом направлении;
  • внеуличная парковка напротив дома 10 по проезду Березовой Рощи.

28 ноября с 22:25 до 23:25 перекроют следующие улицы:

  • проезд Березовой Рощи по направлению к 4-му Ходынскому проезду (от 3-го Ходынского проезда до 4-го Ходынского проезда);
  • проезд Березовой Рощи – от Ходынского бульвара до улицы Авиаконструктора Микояна (в каждом направлении);
  • улица 3-я Песчаная – от улицы 2-й Песчаной до дома 23, корпуса 5, по улице Новопесчаной;
  • 4-й Ходынский проезд – от проезда Березовой Рощи до Ходынского бульвара;
  • Ходынский бульвар – от 4-го Ходынского проезда до проезда Березовой Рощи;
  • улица Авиаконструктора Микояна – от улицы 3-й Песчаной до дома 12 по улице Авиаконструктора Микояна;
  • улица 3-я Песчаная – от улицы Авиаконструктора Микояна до дома 2, корпуса 1, по улице 2-й Песчаной;
  • улица 3-я Песчаная в районе сквера Дивизий Московского Народного Ополчения;
  • улица 2-я Песчаная (четная сторона) – от улицы Новопесчаной до улицы 3-й Песчаной;
  • участок местного проезда – от дома 2 до дома 20А по Ходынскому бульвару.

28 ноября в 21:00 на стадионе "ВЭБ Арена" встретятся ЦСКА и болгарский "Лудогорец" в рамках пятого тура Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что в столичном районе Солнцево временно ограничат движение транспорта из-за инженерных работ. Кроме того, движение транспорта перекроют в районе улицы Матросской Тишины из-за съемок фильма.

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