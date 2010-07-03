Движение возле стадиона "ВЭБ Арена" перекроют 28 ноября из-за футбола

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Несколько улиц возле стадиона "ВЭБ Арена" перекроют 28 ноября для движения автомобилей из-за футбольного матча, сообщает информационный центр транспортного комплекса Москвы.
Ограничения будут действовать с 18:55 до 22:25 на следующих участках:
Ранее сообщалось, что в столичном районе Солнцево временно ограничат движение транспорта из-за инженерных работ. Кроме того, движение транспорта перекроют в районе улицы Матросской Тишины из-за съемок фильма.
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