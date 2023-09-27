ФОК с матовыми фасадами построят в Отрадном

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

В столичном районе Отрадное построят физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с матовыми фасадами и архитектурной подсветкой. Об этом сообщил исполняющий обязанности главного архитектора Москвы Сергей Кузнецов.

Объект появится в составе промзоны Владыкино. Его площадь составит около 1,5 тысячи квадратных метров.

"Двухэтажное здание облицуют металлическими панелями стального цвета с матовым эффектом. Как ранее сообщил мэр Москвы, в комплексе предусмотрены условия беспрепятственного и удобного передвижения маломобильных групп населения, а входные площадки и тротуары вокруг здания будут иметь нескользкое шероховатое покрытие", – цитирует Кузнецова пресс-служба Москомархитектуры.

Внутри здания расположатся спортивный и тренажерный залы, кладовые для спортинвентаря, зоны отдыха, душевые и другие пространства. На втором этаже посетители смогут сыграть в баскетбол, волейбол, бадминтон и настольный теннис в универсальном спортивном зале.

На территории ФОКа смогут тренироваться и работать до 48 человек в смену. Он будет работать по 14 часов в сутки и 248 дней в год.

Неподалеку от будущего объекта располагаются станции Московского метрополитена "Владыкино" и "Ботанический сад", а также одноименные станции Московского центрального кольца (МЦК) и Московского центрального диаметра (МЦД) Окружная. Парковочное пространство будет предусматривать вместимость 14 машин.

На прилегающей к ФОКу территории выполнят комплекс работ по благоустройству: установят лавочки и фонари, а также высадят натуральный газон и кустарники.

Ранее ФОК ввели в эксплуатацию в столичном районе Крюково. В здании общей площадью 6,5 тысячи квадратных метров разместили четыре бассейна, а также сделали залы для групповых программ и тренажерный зал. Фасады спортивного комплекса отделали композитными панелями черно-белой гаммы.



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