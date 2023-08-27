Спортивный кластер появится в парке "Яуза" в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Современный спортивный кластер появится в рамках благоустройства участка парка "Яуза" вдоль Сельскохозяйственной улицы на северо-востоке Москвы. Об этом сообщается на портале мэра и правительства города со ссылкой на заммэра столицы Петра Бирюкова.

"Сейчас проводится первый этап благоустройства участков берегов рек Чермянки и Яузы вдоль Сельскохозяйственной улицы. В зону работ вошло пространство от устья Чермянки до моста Бескудниковской железнодорожной ветки, площадь работ составит более 20 гектаров", – поделился он.

На территории мероприятий установили ограждение, а деревья защитили специальными коробами. По словам вице-мэра, там появятся площадки для игры в волейбол и стритбол, зона с тренажерами, места для воркаута и пинг-понга.

Бирюков добавил, что специалисты приведут в порядок площадки для игры в бадминтон и пляжный волейбол. На указанном участке парка они обновят старые и создадут новые дорожки, вдоль которых установят лавочки и перголы с качелями. Кроме того, там появится зона со столами для игры в шахматы. Сейчас ведется обустройство веломаршрута протяженностью более 900 метров, отметил заммэра.

Вместе с этим он добавил, что в рамках проекта специалисты отремонтируют две детские площадки. На одной поставят карусели, качели, полосу препятствий и канатную башню с горкой. Вторую же превратят в двухуровневый детский кластер, заключил глава комплекса городского хозяйства.

Ранее Бирюков рассказал, что специалисты создадут многофункциональный спортивный кластер в районе Сокольники в рамках благоустройства территории, прилегающей к одноименной станции Большой кольцевой линии метро. Участок, на которой появится спорткластер, располагается на пути от станции метро "Сокольники" до набережной Яузы.