Пять столичных парков примут участие в "Ночи кино"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пять парков московского департамента культуры поучаствуют в общегородской акции "Ночь кино". В этом году она пройдет 29 августа, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Посетить бесплатные показы кино москвичи смогут в летних кинотеатрах под открытым небом. Для того чтобы попасть на просмотр фильма, регистрация не потребуется, вход свободный.

"Приглашаем насладиться ночными кинопоказами на свежем воздухе. Любителей кинематографа будут ждать в летнем кинотеатре парка "Фили", на танцплощадке у деревянной сцены в Перовском парке, в зеленом театре Бабушкинского парка, у эстрады "Солнечная" в Измайловском парке и возле главной сцены сада имени Н. Э. Баумана", – заявили представители Мосгорпарка.

Гостям покажут три самых популярных российских фильма 2019–2020 годов: комедию "Холоп", мелодраму "Лед-2" и семейный мультфильм "Иван-царевич и Серый Волк – 4".

В 20:00 в Бабушкинском, Измайловском и Перовском парках, а также в парке "Фили" начнут показ мультика "Иван-царевич и Серый Волк – 4".

В 21:40 в Измайловском парке и парке "Фили" покажут спортивную мелодраму "Лед-2".

В летнем кинотеатре в парке "Фили" и в Измайловском парке комедию "Холоп" начнут показывать в полночь.

Киносеансы будут проводиться с соблюдением правил безопасности, которые установлены Роспотребнадзором. Количество посадочных мест ограничат до половины.

"Ночь кино" является общегородской акцией, посвященной выдающимся образцам мирового кинематографа и новинкам. В 2020 году она пройдет в городе в пятый раз.

Ранее москвичей пригласили на интеллектуальные игры "Что? Где? Когда?" в День города. Регистрация на мероприятия открылась 26 августа в 16:00.