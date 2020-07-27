Новый арт-объект установили возле станции метро "Улица 1905 года"

Фото: портал мэра и правительства Москвы
На площади возле станции метро "Улица 1905 года" появился арт-объект "Световое пианино 1905", говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Арт-объект выполнен из двух красных лент с динамической светоиллюминацией и звуковыми эффектами. Общая длина лент составляет 73 метра. Подсветка защищена специальным экраном из монолитного поликарбоната, что делает объект безопасным для детей и взрослых.
"Подсветка, меняющая цвета, располагается вдоль лицевой части ленты, а звуковые элементы установлены на каждом крыле группами по 26 штук", – рассказали в пресс-службе департамента капитального ремонта Москвы.
В ведомстве добавили, что вдоль нижней части ленты установлены клавиши пианино, каждая из которых имеет датчики расстояния, реагирующие на приближение человека. Чтобы пианино заиграло, достаточно поднести руку к одной из клавиш.
"Подобного арт-объекта в Москве еще не было. Да и в мире таких пианино всего два: одно – в штате Миннесота в США, другое – в российской столице", – добавили в департаменте.
Благоустройство площади возле станции метро "Улица 1905 года" завершилось в 2018 году. После завершения работ на площади обустроили амфитеатр из многоуровневых террас с деревьями, кустарниками и цветниками. Сам арт-объект решили установить на территории после повторного осмотра.
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