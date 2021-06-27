За сутки в Москве госпитализировали 1 761 человека с коронавирусом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Самарин Евгений
За последние сутки в столице госпитализировали 1 761 человека с коронавирусом, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19. На ИВЛ при этом находится 731 человек.
За 24 часа в городе выявили 6 723 новых случая коронавирусной инфекцией. Выздоровели еще 4 018 пациентов. Всего число людей, переборовших инфекцию, выросло до 1 143 858.
Скончались в Москве за сутки 114 пациентов, у всех подтвердили диагноз пневмония и положительный результат тестов на COVID-19.
За последние сутки в России подтвердили 20 538 новых случаев коронавируса. Всего в Российской Федерации зарегистрировано 5 451 291 случай коронавирусной инфекции. Наименьшие темпы прироста отмечены в Северной Осетии, Карачаево-Черкесии и Адыгее.
За последние сутки по стране подтверждено 599 смертей из-за последствий заражения COVID-19. Умерли за время пандемии 133 282 человека. Также за последние 24 часа выписали 12 728 пациентов, прошедших лечение от коронавируса. За весь период наблюдений болезнь перенесли 4 956 714 человек.
Биолог рассказал о существующих штаммах коронавируса
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