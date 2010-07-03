Загруженность дорог в столичном регионе снизилась до 56%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Общий уровень загруженности дорог в столичном регионе в 2018 году снизился на один процент – с 57% до 56%, сообщает ТАСС со ссылкой на отчет нидерландской компании Tom Tom Traffic Index, которая анализирует дорожно-транспортную ситуацию в 403 городах 56 стран мира.

Загруженность автомагистралей упала на 4%. Кроме того, с 2017 по 2018 год уровень загруженности Садового кольца в Москве снизился на 12-16%.

В прошлом году компания поменяла подход к расчету рейтинга. До этого считался уровень загруженности дорог только внутри Москвы. В 2017 году показатель для мегаполиса составил 43%, что на 1% лучше, чем годом ранее.

Теперь компания учитывает улично-дорожную сеть всей агломерации. Это связано с тем, что большое количество автомобилей приезжает в столицу из-за МКАД, растет число маятниковой миграции.

Вице-президент компании по дорожному движению Ральф-Петер Шафер отметил, что результаты рейтинга говорят о "применении властями активного и инновационного подхода по снижению пробок".

По его словам, на фоне мирового роста пробок в московском регионе заметна устойчивая тенденция на снижение загруженности и рост скорости трафика.

"Мы рады позитивной оценке наших достижений, правительство Москвы, действительно, прилагает большие усилия для того, чтобы движение по дорогам столицы сделать более комфортным и безопасным", – отметили в пресс-службе "МосТрансПроекта".

Там уточнили, что в московском регионе зарегистрировано 7,7 миллиона транспортных средств. Это 13% от всего транспорта России. По Москве ежедневно передвигается 3,6 миллиона автомобилей. При этом с 2010 года скорость машин выросла на 18%.