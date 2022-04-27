В Москве стартовала программа льготного факторинга для малого и среднего бизнеса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В столице открылась программа субсидирования ставки по договорам факторинга для малого и среднего бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.
Заммэра Наталья Сергунина уточнила, что теперь компании, работающие на условиях отсрочки платежа, смогут получить возможность воспользоваться факторинговым финансированием, которое входит в программу льготного кредитования в рамках мер столицы поддержки бизнеса.
"Воспользоваться субсидированием ставки предприниматели могут до 31 декабря 2022 года", – отметила Сергунина.
Новый инструмент будет полезен поставщикам и дистрибьютерам, которые осуществляют свои товары в рассрочку. Максимальный размер ставки по данной разновидности заемного финансирования будет равен 14,5%.
При этом указанная мера поддержки предусматривает льготное финансирование клиента в течение года при портфеле не более 100 миллионов рублей. Чтобы получить субсидии, нужно иметь статус малого или среднего предприятия и регистрацию в качестве налогоплательщика на территории столицы.
Уточняется, что к программе субсидирования ставки по договорам факторинга уже присоединились три организации: "Сбербанк Факторинг", "ПСБ Факторинг" и "Открытие Факторинг".
В свою очередь, гендиректор "Сбербанк Факторинг" Игорь Лысенко отметил, что при поддержке столичного правительства у поставщиков появилась возможность привлекать "короткие" средства на более выгодных условиях.
"Уверен, программа льготного субсидирования факторинга будет востребована среди предпринимателей Москвы и позволит им сохранить бизнес-процессы и стабилизировать систему поставок", – заключил Лысенко.
Ранее сообщалось, что в России могут ввести рассрочку бизнесменам при оплате штрафов за мелкие нарушения. По словам генерального прокурора РФ Игоря Краснова, это станет дополнительной мерой поддержки бизнеса.
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