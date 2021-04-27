Подготовка водителей военной техники к параду Победы. Прямой эфир

21:38
Генеральные ночные репетиции парада Победы намечены на 29 апреля и 4 мая.
Военная техника, которая задействована в параде на Красной площади, уже прибыла в столицу из Алабина. Техника ждет своего часа на стоянке на улице Нижние Мнёвники в СЗАО.
В параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне примут участие свыше 12,5 тысячи человек, более 190 единиц военной и специальной техники, а также 76 самолетов и вертолетов.
Москвичей и гостей столицы ждут праздничные фейерверк и салют. Организаторы обещают сделать шоу оригинальным и незабываемым. 72 салютные установки будут размещены на разных площадках города. Из них в небо выпустят более 12 тысяч фейерверочных изделий 70 видов ("Светлана", "Слава", "Рубин", "Ассоль", "Вега", "Фиалка", "Триколор" и другие).
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