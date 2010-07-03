Приемное отделение больницы имени Филатова заработало в новом режиме

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новый формат работы "врач к пациенту" ввели в приемном отделении городской клинической больницы № 15 имени Филатова. Отныне москвичам не придется ходить по кабинетам – медики придут к ним сами, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Как напомнил глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун, в прошлом году формат "врач к пациенту" ввели в Институте имени Склифосовского и в больнице имени Ворохобова. "Новый стандарт помогает сократить время пребывания пациентов в приемном отделении", – пояснил руководитель ведомства. По его словам, теперь больным не надо постоянно перемещаться по приемному отделению, они быстрее получают необходимую медицинскую помощь.

Вместо прежней кабинетной схемы в приемном отделении ГКБ № 15 создали шесть профильных смотровых блоков: терапевтический, общехирургический, нейрохирургический и травматологический, гнойная хирургия и проктология, а также гинекологический и офтальмологический. Все эти блоки, или залы, оборудованы комфортными кроватями, которые разделяют плотные шторы.

Как пояснили в Депздраве, сначала пациента клиники встречает диспетчер распределительного поста. Он направляет больного в необходимый блок, определяет степень тяжести его состояния и очередность оказания помощи. Затем пациента осматривает врач-специалист. Если возникает необходимость сделать МРТ, КТ или рентген, больного отвезут в диагностический кабинет прямо на кровати. Таким образом, пациент будет находиться под постоянным присмотром сотрудников приемного отделения.

Ранее сообщалось, что в НИИ Склифосовского откроется школа восстановления после инсульта. На занятиях врачи расскажут, что такое реабилитация, из каких этапов она состоит, с какими трудностями может столкнуться пациент и как их наиболее эффективно преодолеть. Первое занятие состоится 28 марта, оно будет бесплатным.