Деревню Мешково в НАО обеспечили надежным водоснабжением

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Мосводоканал завершил строительство водопровода, который обеспечит водоснабжение деревни Мешково в Новомосковском административном округе (НАО). Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Специалисты АО Мосводоканал завершили строительство трубопровода протяженностью более четырех километров. Он связывает водозаборные узлы "Мешково-1", "Мешково-2", "Мешково-3" и распределительную сеть поселения Московский Новомосковского административного округа", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в ближайшее время в Мешково начнет поступать вода с самой современной в Московском регионе станции водоподготовки – Западной. Здесь вода озонируется с сорбцией на активированном угле, после чего ее подвергают мембранной фильтровке.

Запуск трубопровода позволит обеспечить чистой питьевой водой более 600 жителей Мешкова.

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