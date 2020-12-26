Полиции пришлось выламывать дверь работавшего после полуночи ресторана

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"
Сотрудники ОАТИ совместно с полицейскими провели обследование ресторана Choice Moscow с применением спецсредств. Об этом сообщил главный инспектор ОАТИ Ян Поповский.
"Сотрудниками ОАТИ совместно с сотрудниками полиции проведено обследование заведения Choice Moscow по адресу Лужнецкая набережная, 2/4 строение 27, в котором на момент обследования, в 0:55 продолжалось обслуживание посетителей, подавалась еда и алкогольные напитки", – сказал он.
Отмечается, что посетители заведения курили кальян и сигареты.
Поповский подчеркнул, что сотрудники ресторана всячески препятствовали проведению обследования. Полицейским пришлось вскрыть дверь при помощи спецсредств.
Главный инспектор ОАТИ рассказал, что в отношении данной организации будут применены меры административного воздействия, а также направлено письмо в Роспотребнадзор о необходимости его закрытия.
Ранее Люблинский суд Москвы приостановил работу кафе "Чайхана Али-бай" на юго-востоке столицы на 90 суток. Причиной стало нарушение санитарно-эпидемиологических требований. В частности, инспекторы выявили в кафе нарушения дезинфекционного режима.
Инспекторы проверили соблюдение санитарных мер в трех заведениях Москвы
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