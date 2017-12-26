Инсталляцию новогодней елки весом 35 тонн откроют у парка Горького

26 декабря, 13:35
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Новогодняя елка из светодиодов и зеркал появится у главного входа в парк Горького 27 декабря.
Команда парка создала инсталляцию с уникальным дизайном и историей, сообщает Агентство "Москва". Как отметили в пресс-службе парка, эта елка станет одной из самых необычных декораций города. Ее масса – 35 тонн, высота – 12 метров. Состоит она из двух половин, что символизирует единение. Снаружи елка полностью покрыта зеркальной поверхностью, а внутри состоит из светодиодов.
Всего в столице появилось около 300 больших новогодних елок. К праздникам украсили не только центр города, но и районные территории, причем все выполнено в единой концепции.
На Тверской улице установят фигуры сказочных героев, скульптурные композиции, воссоздающие облик городов и дворцов из легенд и сказок. Всего там появится около 50 арт-объектов и 10 театральных площадок.
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