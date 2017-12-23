Столичные улицы полностью украсили к Новому году

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Работы по подготовке Москвы к Новому году закончены, заявил заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, в этом году проделан титанический труд: установлено множество новых инсталляций, конструкций в центре города, появились новые системы подключения подсветки. В столице благоустроили улицы и особо значимые места в административных округах.

К празднику подготовили и районные территории Москвы, которые тоже украсили в единой с центром концепции. Заммэра добавил, что сделано это для того, чтобы горожане могли гулять не только в центре, но и по месту жительства. "У нас по-другому быть не может", – подчеркнул он.

Около 300 больших новогодних елок появилось на различных территориях, рассказал Бирюков, организованы площадки для фейерверков и салютов. "Наша задача – сделать так, чтобы город был красивым, предстал во всей своей красе", – цитирует его РИА Новости.

Заммэра уточнил, что архитектурно-художественной подсветкой в рамках единой концепции праздника наряжены и основные городские магистрали и въезды в город. Новшеством этого года стала ландшафтная подсветка на Бульварном кольце и Воробьевых горах.