Фигуры сказочных персонажей установят к Новому году на Тверской

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Фигуры сказочных героев, скульптурные композиции, воссоздающие облик городов и дворцов из легенд и сказок, появятся на Тверской улице. Всего там установят около 50 арт-объектов и создадут 10 театральных площадок, которые будут работать с 12:00 до 3:00, 1 января – с 12:00 до 22:00, а 2 января – с 11:00 до 22:00.
Посетители фестиваля "Путешествие в Рождество" смогут посидеть на троне Щелкунчика, побывать в городе Кая и Герды и повстречать единорога. Сделать это можно будет на площадках, находящихся на Тверской и прилегающей к ней улицах. С 31 декабря и 2 января их сделают полностью пешеходными. Улицы превратятся в театральные подмостки для перформансов, спектаклей, балетных и оперных выступлений.
На площадке "Обыкновенное чудо" между домами 31 и 27 на Тверской улицы гости смогут увидеть зеркальные скульптуры медведя, единорога и волка. Их фигуры состоят из десятков многоугольников – это техника полигонального моделирования. Здесь же появятся предметы из сказки Евгения Шварца – песочные и солнечные часы, шкаф миров и воздушный шар. Кроме того, тут оборудуют кабинет Волшебника, в котором он проводил свои опыты.
Между домами 25 и 21 на той же улице установят резной трон и инсталляцию "Крысы против Щелкунчика". С фигурками героев сказки Эрнста Теодора Амадея Гофмана будет соседствовать семиметровая живая елка с дизайнерскими игрушками.
От дома 19 до Тверского бульвара протянутся трехметровые колонны с рыбками, сундук с сокровищами и деревянная ладья с веслами и светящимся парусом. Площадку посвятят герою русских былин гусляру Садко.
Город, где жили Кай и Герда, создадут между домами 13 и 9. Горожане смогут сделать фото в санях Снежной Королевы, на площадке также возведут ее замок. Стены в форме кубов высотой до восьми метров послужат скалодромом.
Волна, из которой выходят богатыри, появится на Моховой. На улице разместится площадка "Сказка о царе Салтане". А на площадке "Руслан и Людмила" в самом начале Тверской будет находиться куб с подвешенными золотыми клетками.
Пятый фестиваль "Путешествие в Рождество" открылся 22 декабря и продлится до 14 января на 83 площадках. В этом году его темой стал театр.
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