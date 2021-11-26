Новоясеневский рынок в столице могут закрыть на 90 суток за нарушения мер против COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Новоясеневский рынок на юго-западе столицы могут закрыть на 90 суток из-за нарушения мер против COVID-19, сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Ян Поповский.
По его словам, посетители и некоторые сотрудники рынка находились в торговых залах без средств индивидуальной защиты.
"Кроме того, были отмечены случаи ношения масок ненадлежащим образом (на подбородке), что также является нарушением. На входе не организован контроль соблюдения посетителями масочного режима. Администрацией рынка не приняты исчерпывающие меры по организации работы по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований", – рассказал Поповский.
Рынку грозит штраф до 500 тысяч рублей за указанные нарушения или приостановка деятельности на срок до 90 суток, однако сумма штрафа вырастет до 1 миллиона рублей, если будут выявлены факты причинения вреда здоровью людей.
Ранее Поповский рассказал, что в ходе концерта GSPD в столичном баре IZI Moscow были выявлены нарушения антиковидных мер. Теперь его организаторам грозит штраф в размере до 1 миллиона рублей.
Речь идет о несоблюдении посетителями требований социального дистанцирования и ношения средств индивидуальной защиты. За это заведение могут оштрафовать на 300 тысяч рублей.
В городском транспорте столицы проверили соблюдение масочного режима
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