Организаторам концерта GSPD в баре IZI Moscow грозит штраф до 1 млн рублей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В ходе концерта GSPD в столичном баре IZI Moscow были выявлены массовые нарушения антиковидных правил. Теперь его организаторам грозит штраф в размере до 1 миллиона рублей, рассказал главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Ян Поповский.

Речь идет о несоблюдении посетителями требований социального дистанцирования и ношения средств индивидуальной защиты. За это заведение могут оштрафовать на 300 тысяч рублей, однако сумма наказания вырастет до 1 миллиона рублей, если будут выявлены факты причинения вреда здоровью людей.

Ранее магазин товаров для хобби и творчества "Леонардо" в торговом центре "Облака" опечатали за нарушение требований социального дистанцирования покупателями при выдаче заказов и продолжение деятельности в период нерабочих дней. Организации грозит закрытие на 90 суток или штраф до 1 миллиона рублей.

