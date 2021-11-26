Организаторам концерта GSPD в баре IZI Moscow грозит штраф до 1 млн рублей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В ходе концерта GSPD в столичном баре IZI Moscow были выявлены массовые нарушения антиковидных правил. Теперь его организаторам грозит штраф в размере до 1 миллиона рублей, рассказал главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Ян Поповский.
Речь идет о несоблюдении посетителями требований социального дистанцирования и ношения средств индивидуальной защиты. За это заведение могут оштрафовать на 300 тысяч рублей, однако сумма наказания вырастет до 1 миллиона рублей, если будут выявлены факты причинения вреда здоровью людей.
Ранее магазин товаров для хобби и творчества "Леонардо" в торговом центре "Облака" опечатали за нарушение требований социального дистанцирования покупателями при выдаче заказов и продолжение деятельности в период нерабочих дней. Организации грозит закрытие на 90 суток или штраф до 1 миллиона рублей.
Клуб IZI Moscow могут оштрафовать за проведение концерта GSPD
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