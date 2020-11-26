Москвичи с инициалами МКД смогут бесплатно прокатиться на канатной дороге

Фото: Москва 24/Екатерина Шумеева
Москвичи и гости столицы с инициалами МКД смогут бесплатно прокатиться на канатной дороге в течение года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу канатки.
Уточняется, что акция приурочена ко дню рождения Московской канатной дороги.
"Мы запускаем акцию под названием "Тезки канатки". Суть ее в том, что все москвичи и гости столицы, чьи инициалы совпадают с аббревиатурой МКД в последовательности фамилия-имя-отчество, могут получить бесплатный проезд на воздушной трассе. Воспользоваться данной акцией можно будет в течение всего года – до 26 ноября 2021 года", – сообщили в пресс-службе.
Для того чтобы получить доступ к бесплатному посещению канатки, нужно отправить заявку с копией или фрагментом документа, удостоверяющего личность. Форму обратной связи можно найти на сайте комплекса "Воробьевы горы". В день поездки с собой нужно взять удостоверяющий личность документ.
С 19 ноября Московская канатная дорога перешла на зимний график работы. В понедельник она открыта с 16:00 до 21:00, со вторника по четверг прокатиться по канатке можно с 11:00 до 21:00. По пятницам канатная дорога открыта для горожан с 11:00 до 23:00.
В субботу и в праздники воспользоваться канатной дорогой на Воробьевых горах можно с 10:00 до 23:00, а по воскресеньям полюбоваться на Москву с высоты можно с 10:00 до 21:00.
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