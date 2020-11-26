30 лучших проектов преобразования районов выбрали в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

30 лучших проектов преобразования районов выбрали в столице, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что их отобрало жюри конкурса "Лица района". Он проводился в рамках программы "Мой район". Речь идет о проектах, которые показали существующие практики и перспективные инициативы в разных областях развития районов.

В частности, жюри отметило проект "Детский дворовый хоккей в районе", представленный жителем Гольянова Юрием Яхониным. Он рассказал, как по программе "Мой район" были установлены 17 хоккейных коробок. На них он бесплатно тренирует детей от 6 до 14 лет. Будучи членом тренерского штаба хоккейного клуба "Гольяново", Яхонин отметил, что многие хотят присоединиться к его команде.

Житель Тропарево-Никулина Степан Паньковиченко посвятил свой проект "Я выбираю чистое будущее" экологическому образованию. Он рассказал, как в районе проводятся тематические лекции, викторины, мастер-классы и конкурсы. Кроме того, Паньковиченко продемонстрировал, как в каждом подъезде Москвы устанавливаются контейнеры для сбора батареек.

Кроме того, жюри оценило культурно-образовательный проект "Добрыня", который подготовила Зоя Кузнецова. Сообщается, что его участники создают досуг для детей с ограниченными возможностями здоровья в Северном Медведкове. Также для них организовывают встречи со сверстниками и помогают их семьям.

Можайский район в лице Яны Капитоновой отметился проектом пресс-центра совета ветеранов Западного административного округа. В рамках его работы производится сбор информации о жизни ветеранов. Кроме того, организовываются досуговых мероприятия, в том числе в дистанционном формате.

Ранее стало известно, что в рамках программы "Мой район" в Москве откроют семь межрегиональных круглогодичных ярмарок фермерской продукции. Они начнут свою работу в период до конца 2020 года. Сообщалось, что в настоящий момент в Москве работают 36 таких торговых точек.