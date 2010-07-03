Более 13 тысяч человек приняли участие в программе "Знание. ВДНХ"

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Летняя программа "Знание. ВДНХ" завершила четвертый сезон. В образовательных мероприятиях приняли участие свыше 13 тысяч человек, сообщили сайту Москва 24 в пресс-службе ВДНХ.

По словам заммэра Натальи Сергуниной, за три летних месяца участники программы посетили 160 бесплатных лекций, мастер-классов, экскурсий, концертов, а также спектаклей и творческих встреч. Как уточнили в пресс-службе выставки, в рамках "Знание. ВДНХ" запустили 25 тематических циклов, посвященных истории, искусству, театру и кино, психологии, журналистике, космосу, технологиям и путешествиям.

Отмечается, что в этом сезоне самой посещаемой стала лекция гида и историка искусств Рены Махмудовой "Флоренция: родина Возрождения". На ней побывали более 500 слушателей. В топ также попали встреча с фотографом Евгением Колковым "13 основных ошибок начинающих фотографов" и лекция замглавы Школы философии НИУ ВШЭ Тараса Пащенко "Критическое мышление как навык XXI века".

В этом году особое внимание решили уделить музыке. Лекции цикла "Музыка в квадрате" в павильоне "Рабочий и колхозница" сопровождались выступлениями струнного квартета. Там же проходили спектакли литературно-музыкального цикла "О музыке словами". А на крыше павильона летом организовали шесть бесплатных концертов, напомнили в пресс-службе.

Кроме того, 34 мероприятия подготовили специально для юных москвичей. В их числе – спектакли "Сказки с квартетом", занятия в школе кино и детские "Медиапонедельники" журфака МГУ. Некоторые события летней образовательной программы были посвящены 80-летнему юбилею ВДНХ.

Программа "Знание. ВДНХ" стартовала три года назад. За это время в рамках проекта провели свыше 1,2 тысячи мероприятий для детей и взрослых. В них приняли участие уже более 63 тысяч человек. Площадками образовательной программы стали Летний кинотеатр-лекторий, Шахматный клуб, лекторий и крыша павильона "Рабочий и колхозница", исторический парк "Россия – моя история".

Ранее сообщалось, что 28 сентября на ВДНХ стартуют регулярные экскурсии по выставке "Время и космос". На них всем желающим расскажут о времени и различных механизмах, изобретенных для его измерения. 120 уникальных экспонатов собрали из фондов Политехнического музея, Музея космонавтики и частных коллекций.