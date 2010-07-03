Более 13 тысяч человек приняли участие в программе "Знание. ВДНХ"

12:31
12:31
Поделиться в социальных сетях:
Фото: mos.ru
Летняя программа "Знание. ВДНХ" завершила четвертый сезон. В образовательных мероприятиях приняли участие свыше 13 тысяч человек, сообщили сайту Москва 24 в пресс-службе ВДНХ.
По словам заммэра Натальи Сергуниной, за три летних месяца участники программы посетили 160 бесплатных лекций, мастер-классов, экскурсий, концертов, а также спектаклей и творческих встреч. Как уточнили в пресс-службе выставки, в рамках "Знание. ВДНХ" запустили 25 тематических циклов, посвященных истории, искусству, театру и кино, психологии, журналистике, космосу, технологиям и путешествиям.
Отмечается, что в этом сезоне самой посещаемой стала лекция гида и историка искусств Рены Махмудовой "Флоренция: родина Возрождения". На ней побывали более 500 слушателей. В топ также попали встреча с фотографом Евгением Колковым "13 основных ошибок начинающих фотографов" и лекция замглавы Школы философии НИУ ВШЭ Тараса Пащенко "Критическое мышление как навык XXI века".
В этом году особое внимание решили уделить музыке. Лекции цикла "Музыка в квадрате" в павильоне "Рабочий и колхозница" сопровождались выступлениями струнного квартета. Там же проходили спектакли литературно-музыкального цикла "О музыке словами". А на крыше павильона летом организовали шесть бесплатных концертов, напомнили в пресс-службе.
Кроме того, 34 мероприятия подготовили специально для юных москвичей. В их числе – спектакли "Сказки с квартетом", занятия в школе кино и детские "Медиапонедельники" журфака МГУ. Некоторые события летней образовательной программы были посвящены 80-летнему юбилею ВДНХ.
Программа "Знание. ВДНХ" стартовала три года назад. За это время в рамках проекта провели свыше 1,2 тысячи мероприятий для детей и взрослых. В них приняли участие уже более 63 тысяч человек. Площадками образовательной программы стали Летний кинотеатр-лекторий, Шахматный клуб, лекторий и крыша павильона "Рабочий и колхозница", исторический парк "Россия – моя история".
Ранее сообщалось, что 28 сентября на ВДНХ стартуют регулярные экскурсии по выставке "Время и космос". На них всем желающим расскажут о времени и различных механизмах, изобретенных для его измерения. 120 уникальных экспонатов собрали из фондов Политехнического музея, Музея космонавтики и частных коллекций.
Поделиться в социальных сетях:
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: