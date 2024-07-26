Мария Воропаева: будет представлен патриотический "Маршрут наших побед" в Ново-Переделкине

Фото: Александра Денисова

Еще два памятника в Ново-Переделкине включены в патриотический проект "Маршрут наших побед", который курирует руководитель проектных направлений Российского фонда мира, активист движения "Мой район" Мария Воропаева, сообщает Агентство "Москва".

"Маршрут наших побед" в Ново-Переделкине почти разработан, скоро мы сможем представить его общественности. Продолжаем работать и по другим районам Москвы", – сказала Воропаева.

По ее словам, о памятнике воинам поселка Переделкино, погибшим в Великой Отечественной войне, который находится около дома 30 по Боровскому шоссе, активистам проекта рассказал краевед Борис Кузнецов.

На гранитной плите памятника под надписью "Живые павшим обязаны вечно!" 261 фамилия жителей поселка, отдавших жизнь за Родину. На задней части есть вмонтированная плита с датой 1967 год.

"Посетили и памятник погибшим землякам на 9-й Чоботовской аллее. Его воздвигли в 1965 году силами учащихся Чоботовской средней школы, старых коммунистов интерната Переделкино и местного населения по проекту архитектора Кучанова. На памятнике – плита с именами 131 погибшего", – отметила Воропаева.

Ранее депутат Мосгордумы Наталия Метлина подала в префектуру Юго-Западного административного округа документы о присвоении безымянному скверу на пересечении улиц Теплый Стан и Академика Виноградова названия сквер "Доблести и славы".

На территории района Теплый Стан в годы Великой Отечественной войны проходила южная линия обороны Москвы. Именно поэтому жители попросили Метлину заняться вопросом присвоения названия скверу, где уже установлен памятник воинам.