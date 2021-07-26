Пять эстакад построят на участке ЮВХ от Грайвороновской до Шоссейной улицы

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На участке Юго-Восточной хорды (ЮВХ) от Грайвороновской до Шоссейной улицы планируется построить развязку с Волгоградским проспектом, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства.

"В рамках реконструкции развязки в месте пересечения ЮВХ с Волгоградским проспектом в активном строительстве находятся пять эстакад", – приводятся в сообщении пресс-службы слова главы Стройкомплекса Андрея Бочкарева.

Он отметил, что специалисты уже возвели 37 опор из 44 запланированных и смонтировали 516 тонн металлоконструкций пролетных строений.

Также на участке начались работы по строительству новой дождевой канализации и переустройству коллектора и кабельных линий.

Как уточняется, ЮВХ планируют построить в три этапа к 2026 году. Протяженность хорды на участке от шоссе Энтузиастов до 35-го километра МКАД составит 36 километров. На создание магистрали будет выделено более 110 миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что работы по строительству Северо-Восточной хорды завершат в 2022 году. В этом году предполагается завершить строительство участка хорды от Открытого до Ярославского шоссе, а уже в следующем году – от Ярославского до Дмитровского шоссе.

Оставшиеся участки трассы являются самыми сложными с точки зрения проектирования и строительства. Общая протяженность хорды – 35 километров, она пройдет от дороги Москва – Петербург с западной стороны Октябрьской железной дороги вдоль МЦК до новой развязки на МКАД на пересечении с магистралью Вешняки – Люберцы.

