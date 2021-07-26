Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Строительство вертолетной площадки и диспетчерского пункта для городской клинической больницы № 40 в Коммунарке завершено, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Вертолетная площадка построена на территории клинической больницы № 40. Теперь в больницу смогут еще более оперативно доставлять экстренных пациентов, эвакуируемых с мест ДТП и других катастроф", – цитирует Бочкарева пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

Он отметил, что площадку также смогут использовать противопожарные службы. Бочкарев уточнил, что строительство вертолетной площадки было осуществлено на средства городского бюджета в рамках возведения объектов второй очереди развития больницы.

По словам главы Мосгосстройнадзора Игоря Войстратенко, объект уже прошел все необходимые проверки.

"По результатам итоговой проверки Мосгосстройнадзором выдано заключение о соответствии объекта требованиям проектной документации. Готовятся документы для оформления разрешения на ввод в эксплуатацию", – сказал он.

Также Войстратенко добавил, что при проверке был проведен комплекс лабораторно-инструментальных исследований по качеству работ представителями центра экспертиз. Все выявленные нарушения были устранены в установленные сроки.

Ранее Бочкарев сообщил, что пешеходный мост через Яузу в составе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Электрозаводская", который свяжет Рубцовскую и Семеновскую набережные, будет достроен до конца 2021 года. Дугообразный 87-метровый мост будет держаться на двух промежуточных опорах и двух крайних опорах – башнях, совмещенных с лестничными сходами.