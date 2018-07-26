Первый в столице памятник командующему ВДВ Маргелову откроют 1 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Памятник в столице Герою Советского Союза, десантнику Василию Маргелову откроют 1 августа. Об этом сообщил заместитель командующего Воздушно-десантными войсками России по работе с личным составом Виктор Купчишин, выступая на пресс-конференции в честь Дня ВДВ.
Как рассказал Купчишин, в преддверии праздника десантников в Хорошевском районе Москвы проведут "знаковое мероприятие". В 10:00 1 августа там торжественно откроют первый в городе памятник легендарному командующему ВДВ, генералу армии Маргелову. "Более 100 памятников легендарному командующему практически во всех регионах России и постсоветского пространства есть, а в Москве впервые открывается монумент", – цитирует Купчишина Агентство "Москва".
Также сообщается, что 2 августа на Ильинке пройдут праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню ВДВ.
Ранее стало известно, что в московском метро появились билеты "Единый", посвященные Дню ВДВ. На тематическом проездном изображен флаг десантных войск и лозунг "Никто, кроме нас!".
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