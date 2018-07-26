Археологи обнаружили новые следы Великого пожара 1737 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Археологи во время работ по ремонту коммуникаций в центре Москвы обнаружили 55 фрагментов печных изразцов XVII века. Об этом говорится в сообщении на портале мэра столицы.

Предполагается, что печь находилась в доме, который, скорее всего, сгорел во время масштабного Троицкого пожара 1737 года. Артефакты помогут экспертам воссоздать масштаб произошедшей тогда трагедии.

"Изображения на изразцах характерны для того времени. На них можно увидеть растительный, геометрический и геральдический орнаменты. Практически на всех фрагментах заметны следы воздействия огня", — рассказал руководитель департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Находка сделана при осмотре строительной траншеи на Ивановской горке (вблизи современной станции метро "Китай-город") вместе с фрагментами кухонных горшков из белой глины и двумя медными монетами – 1736–1737 годов выпуска.

Фото: портал мэра и правительства Москвы



Троицкий пожар входит в число пяти крупнейших пожаров в истории Москвы. Возгорание случилось на церковный праздник Троицы. Пожар начался в усадьбе богатого купца Александра Милославского. В результате бедствия было разрушено более 2,5 тыс. дворов, 486 лавок и множество церквей, четверть города была полностью уничтожена. Также в этом пожаре пострадал и легендарный Царь-колокол, от которого откололся кусок весом около 11,5 тонн. При пожаре также были разрушены часы на Спасской башне.

Ранее сообщалось, что в центре столицы археологи обнаружили предметы быта, религиозные артефакты и монеты XVIII–XX веков. Находки сделаны в Армянском и Малом Златоустинском переулках во время работ по благоустройству. Находки отреставрируют и выставят в столичных музеях.

26 июля в центре Гиляровского состоится лекция "Истории о московских кладах". Об открытиях археологов на лекции расскажет Армен Апресян, автор циклов популярных лекций об истории Москвы, журналист, кандидат философских наук, преподаватель МГУ имени Ломоносова и Школы дизайна РАНХиГС.