Москва онлайн покажет, с какими тайнами сталкиваются столичные археологи

Фото: портал Москва 24/Владимир Яроцкий

26 июля в центре Гиляровского состоится лекция "Истории о московских кладах". В историческом центре столицы часто находят предметы старины: деньги, стену позабытого храма, даже деревянную мостовую или старую улицу. С каждой находкой связаны свои загадки и тайны. Например, с кладом испанских серебряных монет, отчеканенных в Южной Америке, связаны легенды о сокровищах Ваньки-Каина. О невероятных открытиях археологов на лекции расскажет Армен Апресян, автор циклов популярных лекций об истории Москвы, журналист, кандидат философских наук, преподаватель МГУ имени Ломоносова и Школы дизайна РАНХиГС.

Смотрите 26 июля трансляцию в 19:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.