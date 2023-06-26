ЖК на 2 450 квартир построят на участке бывшей промзоны Вагоноремонт в Москве

Фото: Банк ДОМ.РФ

Жилой комплекс на 2 450 квартир с общественными пространствами и научно-производственными объектами построят на участке бывшей производственной зоны Вагоноремонт в Восточном Дегунине. Редевелопментом промзоны займется группа компаний "Основа", которой Банк ДОМ.РФ предоставит финансирование в 31 миллиард рублей, сообщает пресс-служба кредитной организации.

"С нашим проектным финансированием в столице строится 117 тысяч квартир. В последнее время мы уделяем особое внимание механизму КРТ (комплексное развитие территорий. – Прим. ред.), который способствует эффективному планированию и использованию территории, в том числе по обеспечению важными соцобъектами, зонами общественного досуга и отдыха. В рамках сотрудничества с ГК "Основа" мы убедились, что инвестор детально продумывает свои объекты, применяя при этом технологии, которые повышают качество и ускоряют стройку", – отметила старший вице-президент – директор Банка ДОМ.РФ Анна Авдокушина.

Квартал будет расположен рядом с природным заказником "Дегунинский" и Лианозовским лесопарком, а в конце 2023 года в 700 метрах от комплекса планируется открытие станции метро "Яхромская", отмечают в пресс-службе банка. Завершение строительства квартала запланировано на второй квартал 2029 года.

Также проектом предусмотрено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса и производственного кластера Light Industrial, который поможет создать рабочие места и привлечь дополнительные инвестиции. Общая площадь застройки превысит 290 тысяч квадратных метров.

"Вопрос привлечения проектного финансирования на реализацию этого проекта КРТ мы прорабатываем с одним из наших крупнейших стратегических партнеров – Банком ДОМ.РФ. Все необходимые для кредитования процедуры были пройдены в кратчайшие сроки, в очередной раз Банк проявил себя как надежный финансовый партнер", – сказал президент ГК "Основа" Александр Ручьев.

В свою очередь, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что договор о КРТ с ГК "Основа" был подписан во время ПМЭФ, а в рамках редевелопмента участка бывшей промзоны запланировано строительство 165 тысяч квадратных метров жилья, из которых 16,5 тысячи квадратных метров предусмотрено для реализации программы реновации.

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