Мастер-классы по гребле на лодках "Дракон" пройдут 4 июня в столице

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Мастер-классы по гребле на лодках класса "Дракон" и показательные выступления пройдут 4 июня на Гольяновском пруду в рамках фестиваля "Рыбная неделя в Москве".

В мероприятиях примут участие профессиональные и любительские команды. Заезды будут проходить в течение пяти часов, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

С 10:00 до 11:00 состоятся тренировочные заезды, ознакомление с оборудованием и общение со спортсменами, а в 11:00 стартует специальная программа, в которую войдут показательные заезды профессиональных спортсменов и гонки для команд, собранных из гостей мероприятия. Программа завершится в 16:00.

Соревнования на лодках класса "Дракон" появились в Китае более двух тысяч лет назад. На сегодняшний день свыше 200 команд принимают участие в соревнованиях по всему миру.

Гастрономический фестиваль "Рыбная неделя в Москве" пройдет с 27 мая по 5 июня. Более 3 тысяч магазинов и 15 рынков предложат скидки и проведут дегустации.

В рамках фестиваля дальневосточного кальмара можно будет купить со скидкой 29%, замороженные стейки из форели – 40%, а филе минтая в дни фестиваля будут продавать на 49% дешевле обычной цены. Медальоны из лососевых пород предложат на 21% дешевле, а кусочки скумбрии – на 25% ниже привычной цены.